Путин: авторитет БРИКС на мировой арене неуклонно растет

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Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно повышается, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это связано с тем, что государства, входящие в БРИКС, обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.

Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня. С каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются, — сказал Путин.

Он также отметил, что транснациональный характер вызовов и угроз, связанных с «непродуманными, эгоистичными действиями отдельных государств», требует совместных ответов. Путин подчеркнул, что выходы из кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике, можно искать только на основе честной и взаимовыгодной кооперации.

Ранее президент России раскритиковал Запад за слом экономических связей. По его словам, в ситуации с введением санкций против России Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли и неприкосновенности частной собственности, а также проводит безответственный макроэкономический курс, усиливает давление на конкурентов и разрушает транспортные и логистические цепочки. Все это противоречит здравому смыслу и экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса, а также негативно сказывается на благополучии всех стран в мире.