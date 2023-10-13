Путин: Армения не выходит из СНГ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Армения не собирается выходить из СНГ, несмотря на то что премьер-министр республики Никол Пашинян не приехал на встречу стран содружества в Бишкек, заявил на пресс-конференции по итогам саммита СНГ президент России Владимир Путин. По его словам, ранее он созвонился с армянским лидером, и тот рассказал ему об обстоятельствах, из-за которых он не смог приехать в Киргизию. Российский президент с пониманием отнесся к неявке Пашиняна. Трансляция брифинга ведется на сайте Кремля.

Премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Сейчас не буду об этом говорить, лучше спросить премьер-министра Армении. Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит, — сделал вывод Путин.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, не аннулировал и не покидал. Кроме того, он подчеркнул, что государство не изменяет и внешнеполитический вектор, выстраивая свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года. Он отметил, что Ереван и Москва, «по большому счету», должны уважать право на выстраивание отношений с другими государствами.