В ближайшее время может быть создана газовая электронная площадка, что позволит определять цену на газ для европейцев, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, на собственных площадках страны Европы натворили «безумие», сообщается на сайте Кремля.

В ближайшие годы планируем организовать газовый хаб. Но если говорить о создании электронной площадки — то это можно сделать в течение ближайших месяцев. И именно там в значительной степени будем определять конечную цену для европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках — это безумие на самом деле, — сказал глава государства.