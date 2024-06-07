Путин анонсировал создание десятков передовых университетских кампусов Путин: 40 университетских кампусов создадут в России в ближайшие 10 лет

Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс

В ближайшие 10 лет в России будут созданы 40 новых университетских кампусов, предоставляющих передовые возможности и условия для учебы, научной деятельности, проживания и работы студентов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, также будет оцениваться работа вузов и колледжей по подготовке востребованных специалистов.

Вновь подчеркну, будем оценивать работу вузов, университетов России, колледжей, техникумов по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы, — отметил глава государства.

Кроме того, в России будут оценивать, как растут зарплаты выпускников колледжей и университетов. Как отметил Путин, отечественной экономике нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты.

В рамках форума российский лидер также оценил уровень безработицы в стране. По его словам, на сегодняшний день она рекордно низкая — 2,6% в апреле 2024 года. Путин назвал особенно важным тот факт, что молодежную незанятость и безработицу удалось сократить в тех регионах, где она была исторически высокая.