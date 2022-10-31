Путин, Алиев и Пашинян приступили к переговорам по Карабаху В Сочи стартовал трехсторонний саммит по Карабаху с участием Путина, Алиева и Пашиняна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят в Сочи трехстороннюю встречу по вопросу урегулированию ситуации в Карабахе, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговорам предшествовали двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Президенты и премьер-министр разговаривают втроем, — сказал представитель Кремля.

Ранее 31 октября Путин в рамках двухсторонней встречи с Пашиняном заявил, что конфликт Баку и Еревана длится уже много лет и его необходимо завершать. Он добавил, что у Еревана есть политическая воля к решению этой проблемы, и Россия всячески ее поддерживает. Путин отметил, что разблокировка транспортных коммуникаций, которая является частью проблемы, связана также с развитием экономики и социальной сферы. Президент РФ подчеркнул, что Армения является стратегическим партнером России.

После переговоров с Пашиняном глава России встретился С Алиевым. В разговоре с азербайджанским лидером, Путин назвал выполнение достигнутых в 2020 и 2021 году договоренностей целью трехсторонних переговоров Москвы, Еревана и Баку. Глава российского государства также заявил, что миротворческий контингент РФ, как подобает, выполняет свою миссию в Карабахе. Путин также подчеркнул, что Москва и Баку далеко продвинулись в экономическом сотрудничестве, однако необходимо придать импульс двусторонней комиссии.