«Путч в никуда»: Косачев о беспорядках в Бразилии Косачев назвал бессмысленными беспорядки в Бразилии после президентских выборов

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспорядки в Бразилии

Беспорядки в Бразилии бессмысленны, это «путч в никуда», поскольку президентские выборы в стране прошли без нарушений и признаны обществом, заявил в Telegram вице-спикер совета Федерации Константин Косачев. Он пожелал Бразилии восстановления правопорядка и стабильности.

Странный и бессмысленный «путч в никуда» в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший Болсонару открестился, что делает ему честь, — написал сенатор.

Он также пожелал бразильскому лидеру Луису да Силве уверенности в своей правоте и последовательности в действиях.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,9% голосов. Его соперник, также ранее занимавший пост президента, Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января.

8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек. Губернатора столицы Ибанейса Рошу временно отстранили от должности за бездействие на фоне погромов. Президент Лула да Силва, эвакуированный в безопасный район, вернулся в столицу.