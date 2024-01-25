«Путь в никуда»: сенатор о просьбе ЮАР признать действия в Газе геноцидом Сенатор Джабаров: США и Россия могут повлиять на ситуацию в Газе

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Владимир Джабаров

Россия и США могут повлиять на Израиль и ХАМАС во избежание эскалации конфликта в секторе Газа, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он признался, что не стал бы поднимать вопрос о признании действий ЦАХАЛ в Газе геноцидом, как этого добиваются власти ЮАР в суде ООН.

Война в Газе — это путь в никуда, одна трагедия будет неминуемо вести к новой. США и Россия могут повлиять на конфликтующие стороны. Пока этого не произойдет, дело не сдвинется с места, — заявил Джабаров.

Вопрос о геноциде в Газе — тема очень серьезная, которую еще нужно изучить, отметил сенатор.

Я бы поставил вопрос с практической точки зрения — чего ожидать в будущем? Нынешние решения приводят к эскалации конфликта. Поэтому, на мой взгляд, обе стороны должны согласиться сесть за стол переговоров, поговорить о судьбе заложников и, самое главное, об условиях примирения. Необходимо хотя бы начать этот процесс, ведь беспрерывно вести боевые действия у территорий Красного моря, Персидского залива очень опасно, — подчеркнул он.

Ранее издание Haaretz сообщало, что власти Израиля обеспокоены тем, что Международный суд ООН может обвинить страну в геноциде палестинцев в Газе из-за иска, поданного ЮАР. По данным газеты, ЦАХАЛ уже предупредили о реальной угрозе вердикта с требованием о прекращении огня.