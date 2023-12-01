«Пусть забудут Крым»: Джабаров ответил Зеленскому Сенатор Джабаров: Украина никогда не сможет вернуть Крым

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Джабаров

Украина никогда не сможет вернуться к прежним границам: ни Крым, ни новые регионы России не хотят этого, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментируя «Парламентской газете» слова президента Украины Владимира Зеленского о желании крымчан вернуться в состав государства, сенатор посоветовал украинцам «забыть Крым».

Крымчане прекрасно видят, что происходит в Донецкой и Луганской республиках, поэтому иллюзии, о которых говорят Зеленский и его сподвижники, абсолютно нереальны. Крым может стать украинским только в одном случае — если перестанет существовать Российское государство. Пусть забудут Крым и никогда не вспоминают, — высказался сенатор.

Джабаров отметил, что надо быть сумасшедшим, чтобы делать такие заявления о Крыме. Сенатор подчеркнул, что Украина может не сохраниться даже в нынешних границах. Он добавил, что поддержка Запада значительно сокращается, так как в Европе понимают, что больше не в состоянии конкурировать с Россией.

Зеленский ранее заявил, что боевых действий в Крыму не было, поэтому полуостров «ждет очень возвращения». При этом Киеву будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона, отметил глава Украины.