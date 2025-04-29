«Пусть оглядывается»: депутат о призывах члена Рады к террору в России Депутат Колесник: призывы Костенко показали террористическую сущность Рады

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роман Костенко

Призывы секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко к террору в России показали сущность украинского парламента, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Депутат посоветовал Костенко «ходить и оглядываться».

Пусть сам ходит и оглядывается теперь. Количество переходит в качество. Законы диалектики. И законы эти — объективная реальность, и действуют они вне зависимости от наших каких-либо, скажем, усилий для их исправления. Вот он раз сказал, два сказал, действиями подтверждаются слова. То есть Верховная рада приняла на себя террористическое убийство общественно опасным способом на территории нашей практически столицы, — сказал Колесник.

Ранее Костенко заявил, что убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика было организовано украинскими спецслужбами. По его словам, Киев продолжит подобную деятельность даже тогда, когда конфликт с Россией закончится.

До этого Игнат Кузин, обвиняемый в убийстве Москалика, признался в совершении преступления и рассказал, что его завербовали сотрудники СБУ. Ему предъявлено обвинение в теракте.