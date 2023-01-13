«Пусть никто не боится»: генерал объяснил «отмену» отсрочки для многодетных Генерал Соболев опроверг «отмену» отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Речи об «отмене» отсрочки от мобилизации для многодетных отцов не идет, ее просто не приняли в Госдуме, поскольку от призыва освободили и так очень много россиян, сообщает «Царьград». Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев напомнил, что частичная мобилизация уже завершена. По словам депутата, сейчас идет плановая работа, но в «мобилизационных рамках» никто не работает. Соболев в связи с этим призвал граждан успокоиться, заверив, что бояться нечего и уезжать из страны не нужно.

Мы полностью еще с той не справились, поэтому пусть никто не боится, не дрожит, не уезжает и так далее. Сейчас идет плановая работа, замена, пополнение и так далее, — сообщил генерал.

По словам Соболева, новой мобилизации в России не намечается, а в военкоматах идет работа с желающими стать добровольцами. Генерал отметил, что много людей хотят участвовать в СВО в Тюменской области, где он сейчас работает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремлю «ничего не известно» об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми. В Минобороны при этом сообщили, что отцам четырех детей отсрочку дают, а вопрос по отцам трех детей еще решается.

Ранее генерал Соболев заявил, что у России недостаточно обученных резервистов на случай потенциального конфликта с НАТО. По его словам, из десяти человек в армии служил только один. Депутат считает, что нужно проводить сборы и обучать бойцов не менее шести месяцев.