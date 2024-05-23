«Пусть идет и воюет»: в Совфеде ответили призвавшему разгромить Россию Гоци Сенатор Цеков: слова Гоци подтвердили желание Запада развязать войну с Россией

Фото: Unanue/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сандро Гоци

Заявления кандидата на пост председателя Европарламента Сандро Гоци о необходимости начать войну с Россией только подтверждают желания Запада, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что для всех, кто призывает вступить в прямое противостояние с Россией, есть только один совет: «пусть идут и воюют».

Среди депутатов Европарламента очень много воинствующих личностей, которые мечтают развязать войну с Россией, не особо задумываясь, что будет дальше, что будет лично с ними. Они считают, что сами избегут каких-то военных действий, поэтому такие заявления и делают. Всем тем, кто призывает к войне с Россией, европейцам и другим, я рекомендую одно: пусть идет и воюет, — пояснил Цеков.

Сенатор порекомендовал Гоци пойти наемником на Украину вместо того, чтобы так легко распоряжаться жизнями других людей. Цеков отметил, что так он подаст пример и подтвердит свои слова. По его мнению, в Европарламенте много «неглубоких, неумных и плохо понимающих происходящее» людей, которые не осознают, что украинский конфликт — результат их же действий.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее заявил, что играми с поставками Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16 США приучают мир к мысли о допустимости большой войны с Россией. Он не исключил, что Вашингтон продолжит «поднимать ставки» вплоть до введения контингента НАТО на Украину.