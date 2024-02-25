«Пусть едут в „Бандерштадт“»: как Балицкий выселил «ждунов» из Запорожья

Фото: kremlin.ru

Евгений Балицкий

Власти Запорожской области выселяли противников СВО из региона на начальном этапе спецоперации, рассказал врио губернатора Евгений Балицкий. Как там поступили со «ждунами», почему несогласных нужно было убрать из региона, какие теракты происходили в Запорожье?

Как в Запорожье решили поступить со «ждунами»

Жителей Запорожской области, которые не поддержали СВО, выселяли на Украину, часто это происходило принудительно, рассказал врио губернатора региона в интервью журналисту Надане Фридрихсон. В первую очередь это касалось тех, кого считали «спящими» или «ждунами» — потенциальными наводчиками ВСУ или агентами киевских спецслужб.

По словам чиновника, целыми семьями выселяли тех, кто оскорблял флаг, гимн и президента России.

«И выселяли потому, что мы понимали, что это люди, которых нам не переубедить, и с ними [потом] разбираться придется еще жестче. Их жизнь может быть под большой угрозой, поэтому лучше пускай едут к себе в „Бандерштадт“, уезжают туда и там строят свой гей-мир», — объявил Балицкий.

В январе 2023 года губернатор российского Запорожья отмечал, что сейчас в регионе не трогают «ждунов», если они не ведут экстремистской деятельности.

«Ждун — человек слабый», — констатировал Балицкий.

Фото: Социальные сети

Что угрожало украинским «ждунам» в Мелитополе

В разговоре с Фридрихсон врио губернатора Запорожья признался, что в начале СВО в регионе «почти два месяца» было «безвластие». «Ждунам» и критикам России в этих условиях грозил самосуд.

«Ну представьте себе, когда люди — вот пружину сжимаешь, сжимаешь, а потом происходит безвластие (а у нас безвластие было почти два месяца). <...> На первом этапе было много ситуаций, когда люди занимали чужие дома, грабили чужие дома, происходило мародерство, откровенное мародерство. <...> Люди (сторонники России. — NEWS.ru) вели себя крайне резко. Поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, эти семьи, а это большие семьи, поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли, доводили до „ленточки“, зачитывали решение о его выселении, давали бутылку воды и отправляли», — рассказал Евгений Балицкий.

Как поступали в Запорожье с наводчиками ВСУ

Глава региона заверил в интервью, что в Запорожье не было случаев, чтобы позволяли выехать наводчикам и другим агентам противника.

«Никогда не отпускали наводчиков. Я таких случаев не знаю. Не буду врать, скажу как оно есть: не было таких случаев. Я был главой ВГА с апреля [2022-го]. Я руководил этим процессом; все, что происходило, я так или иначе знал. Если человека брали на том, что он был наводчиком, то его забирала специальная служба, будем так говорить, и этот человек отвечал по закону. Никогда мы не отпускали откровенных врагов», — объявил Балицкий в ответ на вопросы Фридрихсон об отпущенных наводчиках.

Он подчеркнул, что из Запорожской области «вытесняли» людей, которые были не согласны с российской властью. На вопрос журналистки Балицкий признался, ему было нелегко.

«Ну как вы думаете, если я с этими людьми еще вчера Новый год встречал? За одним столом сидел. <...> Я в этом округе избираюсь с 1998 года. Я примерно 15 тысяч человек знаю лично, просто рукопожатием. <...> Максимально лояльно пытались относиться к людям, которых мы знали, с которыми мы жили. Для того чтобы избежать несправедливостей, избежать лишней крови, все, что могли, делали. Но это не значит, что я толстовец. Я не толстовец. Мы били и били жестко. И к сожалению, приходилось иногда принимать крайне жесткие решения, о которых пока я рассказывать не буду», — подытожил тему Балицкий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие теракты Киев устроил в Запорожье

Российские органы власти в Запорожской области стали целью для СБУ и ГУР, которые использовали своих завербованных или идейных сторонников для совершения терактов.

Так, в июле 2022 года ВГА Запорожья сообщила, что два человека получили ранения в результате подрыва СВУ у здания управления МВД в Мелитополе. Позднее, в августе, произошел теракт в Михайловке — украинский террорист подорвал машину, в которой находился глава ВГА Михайловки Иван Сушко.

В мае 2023 года мощный взрыв раздался в центре Мелитополя, информацию подтвердил мэр Иван Федоров.

В начале 2024 года российским спецслужбам удалось предотвратить два теракта: в январе был задержал агент военной разведки Украины, который планировал убийство представителя МВД России, а в феврале был ликвидирован агент СБУ, который заминировал машину одного из политических деятелей Запорожской области и оказал сопротивление при задержании.

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