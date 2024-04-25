«Пускай сидят и не высовываются»: сенатор о понижении дипотношений с США Сенатор Джабаров призвал ограничить перемещение американских дипломатов в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отношения России и США уже серьезно ухудшились, однако Москва не может молчать, когда дипломатов из РФ притесняют, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru. По его словам, Москва должна создать американцам аналогичную «духоту» — ограничить передвижение их дипломатов по РФ, чтобы они сидели в посольстве и «не высовывались».

Таких взаимоотношений еще никогда не было. <...> Мы не можем молчать. Они ограничивают российских дипломатов в любом передвижении, из-за чего становится невозможно попасть на совещания, конференции. Я думаю, что и американцам нужно создать такую же духоту. Пускай они сидят в своем посольстве на Новинском бульваре и не высовываются из здания, — заявил Джабаров.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал отношения России и Аргентины после заявки последней на сотрудничество с НАТО, добавив, что это не скажется на контактах стран. По его словам, страны продолжат поддерживать нормальный диалог на различных уровнях. Он добавил, что остается достаточно вопросов, которые необходимо обсуждать вместе.