«Пускай отвечают»: в ГД отреагировали на извинения за теракт в Дагестане Депутат Милонов: за теракт в Дагестане несет ответственность вся семья Омарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Вся семья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновья которого принимали участие в теракте в Дагестане, должна отвечать за их действия, уверен зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что они не могли не знать про взгляды родственников и решили не выносить сор из избы.

Про него и про них все знали, но молчали. Решили не выносить сор из избы. И правильно, что сейчас там нужно будет пройтись по всем залежам затаившегося радикализма. Он же не свойственен для этого региона. Омаров сам соучастник, он их воспитал. Дети на Кавказе часто слушают родителей. Пускай отвечают все, — высказался парламентарий.

Депутат считает, что в России началась непонятная процессуальная история с извинениями. По словам Милонова, Омаров знал своих детей и чем они занимаются. Он напомнил, что были даже попытки привлечь чиновника к ответственности.

Все эти радикалы не появляются одномоментно. Они становятся такими. Учитывая характер общения семей на Кавказе, все друг про друга все знают, поэтому не только отец, но и знакомые знали, что они вступили на путь радикального ваххабизма, — добавил Милонов.

Братья участников теракта в Дагестане ранее записали видео, в котором попросили прощения за поступок родственников. Они подчеркнули, что не поддерживают экстремистские идеи. Мужчины арестованы на срок до 13 суток за мелкое хулиганство.