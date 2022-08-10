Пушкова возмутило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС Пушков: Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС одним звонком Зеленскому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Президент США Джо Байден мог бы одним звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остановить обстрелы Запорожской АЭС, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, Вашингтон продолжает «играть с огнём», откладывая этот шаг.

Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнём, — написал Пушков.

Сенатор указал, что в этой ситуации лидеры европейских стран «беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль». Запорожская АЭС в случае «катастрофы» станет «огромной угрозой», как минимум, для части Европы, указал Пушков.

Поразительная безответственность, — подытожил политик.

Накануне бывший офицер американской разведки Скотт Риттер высказал аналогичное мнение о возможности Байдена надавить на Зеленского. По его словам, поставки оружия являются одним из серьёзных рычагов воздействия на украинского лидера, поскольку тот боится потерять поддержку Вашингтона. Риттер уверен, что Байден способен остановить вооружённые силы Украины от любого опасного манёвра.