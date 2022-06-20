Пушков заявил о враждебной политике Санду Пушков после запрета российских телепрограмм напомнил Санду о плате за газ

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Майя Санду

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную политику по отношению к России. При этом расплатиться с Москвой за газ в Кишиневе не могут, отметил он в Telegram.

Так политик отреагировал на подписание Санду закона, который запрещает новостные программы из России.

Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинёва? По-прежнему просят Москву подождать в духе «партнёрства»? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя... Но никакого партнёрства нет и быть не может, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Молдавия углубляет связи с соседней Румынией, и преследует людей, которые носят георгиевские ленточки.

Ранее стало известно, что Майя Санду утвердила закон о запрете российских новостных программ. Глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу пояснила, что события вокруг Украины вынуждают Кишинев принимать жёсткие меры.