Пушков заявил о «развороте» республиканцев в США в отношении Украины Пушков: республиканцы разворачиваются против военной помощи Украине

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Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал тревожными новостями для Киева результаты опроса телекомпании CNN, согласно которому больше половины членов Республиканской партии США выступают против оказания военной помощи Украине. По словам сенатора, недовольство среди американского населения растет, однако быстрых изменений, по его мнению, ждать не следует.

Республиканцы разворачиваются против военной помощи Украине. 55% выступают против. Это тревожные для Киева новости. Но пока у власти в США демократы, вложившие огромные средства в этот конфликт и вряд ли готовые пойти на попятную, — написал Пушков.

Он также добавил, что недовольство действиями Киева выражают и сторонники Демократической партии США.

Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США на текущей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. По данным агентства Reuters, в рамках нового пакета Киев может получить от США противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы. Сумма нового пакета составит $200 млн.