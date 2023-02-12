Пушков заявил о неуклюжих объяснениях Бербок после слов о России Пушков напомнил Бербок об ошибках Германии, которые невозможно исправить

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Член Совфеда Алексей Пушков назвал «неуклюжими» объяснения главы МИД Германии Анналены Бербок «о состоянии войны с Россией». Немецкий министр после критики в свой адрес за сказанные слова на заседании ПАСЕ попыталась объясниться, на что в Telegram обратил внимание Пушков.

После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой, — написал политик.

Пушков добавил, что Бербок следовало бы осознать, что бывают ошибки, исправить которые невозможно. Сенатор напомнил, что в истории Германии таких ошибок хватало.