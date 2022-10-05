Пушков заявил о контрударе Москвы по планам Запада Пушков считает контрударом России по Западу возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что возможное решение Москвы и стран ОПЕК+ о серьезном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада установить потолок цен на российские энергоресурсы. Контрудар будет нанесен по самой идее с «потолками» цен, отметил он в Telegram.

Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею «потолков» как таковую. Контрудар в ответ на удар, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что в настоящее время все новые страны втягиваются в энергетические войны.

Ранее стало известно, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ намерены серьезно сократить добычу нефти с целью поддержания цен. Организация может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки уже 5 октября, сообщает Financial Times.