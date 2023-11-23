Пушков заявил, что Моргенштерн присягнул другим ценностям Пушков обвинил СМИ в попытках «реанимировать» образ рэпера Моргенштерна

Фото: Совет Федерации

Алексей Пушков

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принес присягу ценностям, несовместимым с российскими, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, некоторые средства массовой информации пытаются «реанимировать» артиста, заявляя, что он осознал свои ошибки.

То, что он осознал, у него на лбу написано. Не образно, а графически. Это его степень осознания. Так и останется. Человек присягнул совершенно другому набору ценностей. Они описаны еще в Библии, у них название есть, — заявил он, выступая на круглом столе на тему «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты».

Активисты движения «Ветераны России» ранее обратились к Моргенштерну с предложением вернуться в Россию, если он выступит с концертом в зоне проведения специальной военной операции. Также важным условием для возвращения они назвали исключение нецензурных слов из текста его песен.

Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные идеи являются неуместными, так как никто не сможет дать гарантии безопасности артистам, отправляющимся на фронт.