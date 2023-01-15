Пушков заявил, что Германия не хочет поставлять танки Украине

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Власти Германии не хотят поставлять танки Leopard Украине, несмотря на давление со стороны Вашингтона, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Такое давление, по его мнению, будет в дальнейшем только нарастать.

Германия, судя по всему, несмотря на неистовые усилия «зеленых», все же не горит желанием направлять Leopard на Украину. Но после того как Минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать, — отметил Пушков.

Ранее глава компании по производству вооружений Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что танки Leopard могут быть переданы украинской армии не раньше 2024 года, даже если соответствующее решение будет принято в ближайшее время. По его словам, на подготовку танков к боевым действиям необходимо длительное время.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. Кроме того, Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.