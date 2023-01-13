Пушков высмеял скандал с Байденом и секретными материалами Пушков: в США называют «сюрпризом» попадание Байдена в скандал с секретными материалами

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Член Совфеда Алексей Пушков посмеялся над президентом США Джо Байденом и его администрацией, которые оказались в центре скандала из-за секретных документов. Хранивший их в том числе у себя в гараже хозяин Белого дома, попал в ту же ситуацию, как и экс-президент Дональд Трамп, отметил сенатор в Telegram.

Еще не так давно Байден с гневным видом обличал Трампа за то, что у того в имении якобы нашли секретные документы: «Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?» И вот теперь сам попал в такую же историю, — подчеркнул политик.

Пушков добавил, что в Белом доме ситуацию с секретными документами, которые обнаружили в офисе Байдена, посчитали «сюрпризом».

Ранее в Белом доме выразили уверенность, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме Джо Байдена. Администрация готова к сотрудничеству со спецпрокурором, заявил юрист американского президента Ричард Саубер.