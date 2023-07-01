Пушков высмеял очередной провал Зеленского Пушков: Зеленского не допустили на саммит ЕС — СЕЛАК из-за нежелания стран помочь Киеву

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие на мероприятии президента Украины Владимира Зеленского говорит о нежелании ряда стран помогать Киеву. Страны Глобального Юга видят украинский конфликт не так, как Запад, отметил он в Telegram.

Первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка, — написал сенатор.

Он добавил, что на Глобальном Юге не все готовы поддерживать Украину.

Владимир Зеленский ранее рассказал, что не попал на саммит ЕС — СЕЛАК, поскольку ряд латиноамериканских стран наложил вето на его присутствие.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку о запрете на любое финансирование Украины до завершения текущего конфликта. Конгрессвумен также сообщила, что добивается запрета на поставки Украине вооружений, в частности истребителей F-16, а также ракет дальнего радиуса действия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киеву недостаточно той помощи от партнеров, которую они оказывают. Если бы у Украины была запрошенная прежде артиллерия, то на поле боя процессы развивались бы быстрее, отметил он.