Пушков высмеял Европу, оставленную на зиму без помощи Канады Пушков заявил, что Канада собралась бросить Европу на произвол судьбы этой зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том. что Оттава не сможет оказать существенную поддержку Европе с поставками газа грядущей зимой. По словам Пушкова, союзники оказались просто брошены на произвол судьбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Страна «Большой семёрки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира! — отметил сенатор.

Он также заявил, что Вашингтон протащил в G7 «слабоватую по всем параметрам» Канаду, сделав это «с заднего входа». При этом европейцы покорно согласились с таким положением вещей, но, как оказалось, напрасно, подчеркнул Пушков.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил о том, что Канада не может оказать значительную поддержку Европе с поставками газа в краткосрочной перспективе. Он добавил, что намерен обсудить вопрос помощи ЕС с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который должен прибыть в Канаду 21 августа.