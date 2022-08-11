Пушков высказался против возобновления поставок газа Болгарии Сенатор Пушков предложил не возобновлять поставки газа в Болгарию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков предложил не возобновлять поставки газа Болгарии, являющейся недружественной страной. Тем более что София сама отказалась от российского топлива, написал он в своем Telegram-канал.

Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более что оно само от них отказалось, — отметил Пушков.

«Газпром» приостановил поставки топлива в Болгарию в апреле из-за отказа Софии оплачивать их в рублях.

9 августа министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что в кабмине обсуждают возможность возобновления поставок российского газа. По его словам, на такой шаг София пойдёт, если не будет возможности обеспечить жителей страны топливом через альтернативных поставщиков.