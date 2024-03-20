Пушков вспомнил поговорку после решения Франции по украинскому зерну Пушков: Франция показала свое отношение к Украине решением по зерну

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция присоединилась к призывам Польши ограничить экспорт украинского зерна, что свидетельствует о ненужности Киева для этих стран, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он вспомнил поговорку, характеризуя действия Парижа, и добавил, что республики считаются одними из самых активных участников антироссийской коалиции.

Как интересно: Франция и Польша сейчас — самые активные участники западной антироссийской коалиции. Макрон все время говорит об отправке войск в Россию, Польша готовит свои вооруженные силы, и Париж, и Варшава клянутся до конца поддерживать Киев, а как дело доходит до зерна — так дружба дружбой, а табачок врозь, — написал Пушков.

Из этой истории также следует то, что вступление Украины в Евросоюз «положено на полку», добавил сенатор. Такие «страсти» разгорелись из-за €1,2 млрд, при этом присоединение страны к ЕС обойдется в почти €200 млрд, объяснил Пушков. В этом случае, уверен он, пол-Европы взбунтуется.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона получила сведения, что Франция готовится к отправке на Украину военного контингента. По его словам, речь идет о примерно двух тысячах военнослужащих.