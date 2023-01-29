Пушков вспомнил поговорку, комментируя скандальные слова Бербок Пушков: Бербок про войну с Россией думает то, что сказала

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на скандальные слова главы МИД Германии Анналены Бербок про войну против России. Она сказала то, что думает, отметил он в Telegram.

Бербок на заседании ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы «ведут войну против России». После этого МИД Германии был вынужден объясняться. По мнению сенатора, Бербок «сказала то, что хотела сказать», а оправдания, прозвучавшие от немецкого МИД ничего не меняют.

Сорвалось. Она именно так и думает. И, можно быть уверенным, не она одна в НАТО. Но что у одних на уме, у нее — на языке, — отметил Пушков словами из русской поговорки.

Ранее стало известно, что Анналена Бербок подверглась критике со стороны Христианско-социального союза и оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» из-за своего выступления на заседании ПАСЕ. Генеральный секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер заявил, что Бербок представляет огромную угрозу безопасности для Германии.