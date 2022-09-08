Пушков: властям готовой воевать с Россией Польши следует подучить историю

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что представителям польских властей следует подучить историю, прежде чем пытаться «готовиться к войне» с Россией. Им не мешало бы подучить историю, отметил он в Telegram.

Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту, — считает политик.

Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа ранее сказал, что Варшава и Москва в ближайшие три — десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Это он назвал причиной, по которой военное ведомство Польши приступило к амбициозному перевооружению в истории страны.

Ранее стало известно, что Марцин Оцепа заявил: из-за риска войны с Россией Варшава намерена увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее. Чиновник уточнил, что речь идет о максимальном перевооружении польской армии.