Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что представителям польских властей следует подучить историю, прежде чем пытаться «готовиться к войне» с Россией. Им не мешало бы подучить историю, отметил он в Telegram.
Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту, — считает политик.
Заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа ранее сказал, что Варшава и Москва в ближайшие три — десять лет могут столкнуться в вооруженном конфликте. Это он назвал причиной, по которой военное ведомство Польши приступило к амбициозному перевооружению в истории страны.
Ранее стало известно, что Марцин Оцепа заявил: из-за риска войны с Россией Варшава намерена увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее. Чиновник уточнил, что речь идет о максимальном перевооружении польской армии.