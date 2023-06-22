Пушков увидел важную деталь на фото Си Цзиньпина и Блинкена Сенатор Пушков: фото Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине демонстрирует, «кто есть кто»

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Фотография, сделанная во время встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, ясно демонстрирует «кто есть кто», заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, язык тел двух политиков дает очевидный ответ на этот вопрос.

Body language — язык тела. Сразу понятно, кто есть кто, очевидна разница в весовых категориях и кому от другого что-то нужно, — указал Пушков.

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Байден ранее назвал Си «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.

До этого председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Китай является «вопиющим провалом». Законодатель возмутился тем, что глава внешнеполитического ведомства «потерпел неудачу» по нескольким ключевым вопросам, включая Тайвань и освобождение американских граждан. Конгрессмен также обвинил Блинкена в том, что он не затронул тему сотрудничества КНР и Кубы. По его словам, Блинкен также обошел стороной историю со сбитым китайским аэростатом.