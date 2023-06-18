Пушков увидел попытку США изменить историю Пушков: США попытаются затормозить ход мировых событий, но развернуть его уже не смогут

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

США будут стараться сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, но развернуть его им не удастся. Такое мнение высказал в личном Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что происходящие в настоящее время мировые процессы стали нарушением привычной и выгодной для Штатов и Запада «конфигурации силовых полей», установившейся прежде.

Ведущие страны развивающегося мира хотят вступить в БРИКС, который еще недавно в США считался неким недоразумением, а сейчас становится одним из главных символов многополярности. США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить, — написал Пушков.

Он указал в качестве иллюстрации на отдаление от США Саудовской Аравии и ее сближение с Ираном, выход Сирии из изоляции в арабском мире, призыв Бразилии к сокращению роли доллара, стратегическое сотрудничество РФ и КНР, отказ Турции следовать западной повестке.

Ранее Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог бы сам повлиять на Киев, чтобы разрешить украинский конфликт. Это значительно проще, чем искать рычаги воздействия на Россию через другие страны, отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что рвущиеся в бой на Украине страны Восточной Европы ни сделают и шагу без НАТО. Так законодатель прокомментировал новость о возможном участии Польши в конфликте на стороне Киева. Парламентарий отметил, что позиции Вашингтона и Брюсселя являются ключевыми в этом вопросе, поэтому никто без их одобрения на такой шаг не пойдет.