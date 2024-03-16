Пушков указал на прореху в рассуждениях Макрона по Украине Пушков: Украина никогда не имела для Франции никого значения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе для его страны из-за поражения Украины не стоит воспринимать всерьез, уверен сенатор Алексей Пушков. В Telegram-канале политик заявил, что Киев никогда не имел для Парижа никакого значения, поэтому такие высказывания попросту абсурдны.

Макрон усмотрел в поражении Украины «экзистенциальную угрозу» для Франции. Экзистенциальную — то есть представляющую угрозу для самого существования Франции! Но как может быть опасным для Франции поражение далекой страны, находящейся от нее в 2,5 тысячи километров и никогда не имевшей для Франции никакого значения, даже торгового?! — написал Пушков.

Ранее он подчеркнул, что стремление французского истеблишмента поддерживать Украину отдает чем-то истеричным и отчаянным. По его словам, президент республики Эммануэль Макрон фактически втягивает в украинский конфликт собственную страну, словно Париж хочет показать всему миру, что он «самый крутой лидер западного мира». Однако, отметил Пушков, Макрон едва ли задумывался над тем, что его помощь Киеву, в том числе отправка французских войск, никак не изменит ход украинского конфликта.

До этого политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что власти Франции за счет заявлений об отправке военных на Украину пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем в стране. При этом, резюмировал Корнилов, далеко не все партнеры Парижа готовы поддержать инициативу французского лидера. Идею уже отвергли ключевые участники блока вроде США и Великобритании.