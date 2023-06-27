Пушков указал на плохой сигнал для Зеленского Пушков: США могли послать сигнал Зеленскому по ЗАЭС, указав на его место

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что США могли послать сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ситуации с его обвинениями в адрес России по Запорожской АЭС, чтобы «поставить его на место». Так он в Telegram отреагировал на заявление представителя Белого дома Джона Кирби, сообщившего, что в Вашингтоне не видят свидетельств угрозы подрыва ЗАЭС Россией.

Нестандартное, очень аккуратно сформулированное заявление Джона Кирби, отмежевавшегося от очередных обвинений Киева, а проще говоря — Зеленского, в адрес России, это либо означает желание показать американцам и миру, что у администрации Байдена на Украине все в целом под контролем (на Западе начинают нервничать, когда речь заходит о ненадежности атомных станций или ядерного потенциала), либо стремление поставить на место Зеленского и дать ему понять, чтобы не лез в ядерную тематику, — подчеркивается в его сообщении.

Пушков считает, что третьим вариантом можно считать «нежелание разогревать эту тему вообще», чтобы в России не отнеслись к ней как к провокации. При этом вероятной версией сенатор назвал все три варианта вместе взятые. Однако, по его мнению, нет оснований видеть в позиции Белого дома серьезный сдвиг.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что российские военные собираются подорвать Запорожскую атомную электростанцию, является бредом. По его словам, это уже затасканная угроза, которую Украина и страны Запада используют по поводу и без.