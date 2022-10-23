Пушков удивился обиде Макрона на США Сенатор Пушков: удивили обвинения Макрона в адрес США из-за цен на газ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего США в двойных стандартах в вопросе цен на газ. Он в Telegram удивился, что французский лидер допускает «искренность в трансатлантической торговле».

Макрон ранее заявил о двойных стандартах Вашингтона в подходе к установлению цены на газ, пояснив, что хотел бы «искренности в трансатлантической торговле».

«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое? — задался вопросом сенатор.

Пушков указал на то, что в отношении Европы США «искренне применят меры давления». В этом случае европейские товары выдавят с американских рынков, а дорогой американский сжиженный газ продадут Европе также искренне.

Это — да. Но ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Он должен быть в курсе, — считает Пушков.

Ранее во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон продает европейцам энергоресурсы в три-четыре раза дороже, чем они стоят на внутреннем рынке. Он добавил, что ценовая политика Вашингтона должна стать темой для дискуссий.