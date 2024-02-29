Пушков ткнул США носом в противоречия в вопросе стратегической стабильности Пушков указал США на противоречия в вопросе стратегической стабильности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Россия не может вести с США переговоры о стратегической стабильности, поскольку в Вашингтоне хотят поражения Москвы, заявил сенатор Алексей Пушков после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, передает корреспондент NEWS.ru из Гостиного двора. По его словам, у американской стороны в этом плане есть противоречия. В частности, Белый дом не может определиться, чего хочет: стратегической стабильности или стратегического поражения Кремля, добавил член Совфеда.

Здесь у запада есть серьезное противоречие. Они пытаются отделить одно от другого. Их беспокоит наш ядерный потенциал и потенциал ответного удара. Они хотят его вывести за скобки украинского кризиса. Я лично не думаю, что мы можем пойти на переговоры вот с таких позиций, — сказал он.

Ранее Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности. При этом российский лидер отметил, что сейчас стране приходится иметь дело с государством, которое открыто заявляет о намерении нанести «стратегическое поражение» РФ на поле боя.

Более того, президент назвал «предвыборной демагогией» заявления Вашингтона о том, что США заинтересованы в переговорах о стратегической стабильности. При этом сама Россия, по словам главы государства, к таким обсуждениям готова.