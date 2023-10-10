Пушков: слова Милли о возможной войне отражают отношение США к России

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Алексей Пушков

Слова американского генерала, бывшего председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли о возможной войне с Россией демонстрируют неизменное отношение Вашингтона к Москве, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Он отметил, что к подобным высказываниям нужно относиться серьезно.

Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме. Вместе с тем растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией, — подчеркнул сенатор.

Пушков напомнил, что все больше республиканцев, претендующих на пост главы государства, считают главной угрозой уже не Россию, а Китай. Кроме того, многие из них не испытывают желания поддерживать Украину.

Ранее сенатор предрек Украине забвение после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По мнению Пушкова, приоритетность Киева для Запада снизится после атаки Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на Израиль. В итоге, заключил член Совфеда, Вашингтон начнет работать на два фронта, чтобы справиться с бременем «глобального лидерства».

Накануне стало известно, что Белый дом рассматривает возможность объединить выделение помощи Израилю и Украине в один законопроект. Таким образом Конгресс может одобрять обе инициативы одновременно.