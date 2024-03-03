Пушков разъяснил Сежурне, кто на самом деле уничтожает экономику ЕС Пушков: критический урон экономике ЕС наносит Брюссель, а не Россия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заблуждается, говоря о победе России на Украине как об ударе для экономики ЕС, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, к худшему будущему Европу приближают ее правящие элиты.

Сежурне сильно заблуждается: критическим ударом по экономике ЕС будет не победа России, как он утверждает, а продолжение нынешней политики санкций при растущих затратах ЕС на Украину, — заявил Пушков.

Он отметил, что первый удар по экономике Евросоюза был нанесен Брюсселем в 2022 году, когда Европа приняла решение пойти на «большой энергетический разрыв» с Россией.

Ранее Сежурне, комментируя актуальность обсуждений об отправке на Украину военнослужащих, заявил о возможном наступлении переломного момента. Он подчеркнул, что победа России может привести к огромным экономическим издержкам на Западе. По словам министра, западным странам придется выделять на оборонную сферу намного больше, чем 2% ВВП. Вместе с тем Сежурне подчеркнул, что французы не будут «умирать за Украину».

Кроме того, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону после его слов об отправке войск на Украину. По его словам, глава республики может втянуть страну в военный конфликт и развязать третью мировую войну.