Пушков рассказал об «идиотах» в США, ведущих дело к ядерной войне Пушков назвал «идиотами» желающих в Вашингтоне развязать ядерную войну с Москвой

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что «идиоты» в США ведут дело к ядерной войне. Он в Telegram указал на видео американского стримера, который намеревался «уничтожить» Россию в симуляторе ядерной войны, а не найдя ее на глобусе, «атаковал» США.

Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, — подчеркнул сенатор.

Пушков считает, что разницы между первыми и вторыми почти нет. И те, и другие уверены, что ядерная война является лишь компьютерной игрой.

Ранее стало известно, что политолог, востоковед Евгений Сатановский заявил: в случае ядерной войны уцелеет только около одного миллиарда людей, три четверти из которых не смогут прожить в тяжелейших условиях. Он объяснил, что во времена ядерной зимы будет почти невозможно восстановить сельское хозяйство, чтобы прокормить хотя бы оставшуюся часть населения.