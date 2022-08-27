Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что «идиоты» в США ведут дело к ядерной войне. Он в Telegram указал на видео американского стримера, который намеревался «уничтожить» Россию в симуляторе ядерной войны, а не найдя ее на глобусе, «атаковал» США.
Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне, — подчеркнул сенатор.
Пушков считает, что разницы между первыми и вторыми почти нет. И те, и другие уверены, что ядерная война является лишь компьютерной игрой.
Ранее стало известно, что политолог, востоковед Евгений Сатановский заявил: в случае ядерной войны уцелеет только около одного миллиарда людей, три четверти из которых не смогут прожить в тяжелейших условиях. Он объяснил, что во времена ядерной зимы будет почти невозможно восстановить сельское хозяйство, чтобы прокормить хотя бы оставшуюся часть населения.