Пушков рассказал о крупном просчёте США Пушков: антироссийские санкции навредили США и не повлияли на политику Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что санкционная политика США оказалась с изъяном. Она привела к тому, что урон нанесен американской экономике, а на политику Москвы ограничения никак не повлияли, отметил он в Telegram.

США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику, — пояснил сенатор.

Он добавил, что сложившееся положение вещей, говорит о плохом просчитывании санкций. Тем более, что негативный эффект для США от ограничений не предусматривался.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: попытки США задушить Россию санкциями терпят крах. Данный факт признают международные эксперты, в том числе из Америки, отметил он.