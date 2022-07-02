Пушков рассказал, как Украина шокировала Израиль Пушков: Запад «проглатывает ересь» украинского посла в Германии Мельника

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что на Западе, в том числе в Германии, «проглатывают» «агрессивную ересь», которая исходит от посла Украины в Берлине Андрея Мельника. При этом слова дипломата шокируют Израиль, отметил он в Telegram.

Российский сенатор Алексей Пушков так отреагировал на интервью Мельника журналисту из Германии, в котором прославлял пособника гитлеровцев Степана Бандеру.

Лицо украинской «дипломатии» во всей её красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны, — подчеркнул политик.

Мельника за такое интервью резко раскритиковали представители посольства Израиля в Германии, назвав его слова «искажением исторических фактов».

Ранее стало известно, что Андрей Мельник сравнил Бандеру с Робином Гудом в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу. Он выступил с прославлениями пособника гитлеровцев, хотя в Германии законодательно запрещено прославление нацизма. Беседа с украинским дипломатом транслировалась на YouTube.