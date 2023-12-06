Пушков рассказал, как будут наказывать организаторов треш-стримов Сенатор Пушков: организаторам треш-стримов ужесточат уголовное наказание

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Организаторам треш-стримов за совершение преступлений в прямом эфире ужесточат уголовное наказание, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он пояснил «Парламентской газете», что, например, за убийство будет грозить срок лишения свободы от 8 до 20 лет вместо срока от 6 до 15 лет. По его словам, трансляция преступления в Сети будет считаться отягчающим обстоятельством.

Допустим, на треш-стриме произошло убийство. <...> Если такие преступления будут рассматриваться по статье 105 УК РФ, то есть как убийство, то без отягчающего обстоятельства срок лишения свободы составляет от 6 до 15 лет. С нашими поправками, признающими треш-стримы отягчающим обстоятельством, срок уже будет от 8 до 20 лет, — уточнил сенатор.

Пушков уточнил, что законопроект также предусматривает ответственность со стороны владельцев соцсетей. Они должны отслеживать и выявлять жестокий контент. За нарушение требования им грозят штрафы, отметил Пушков. Неисполнение обязанности грозит штрафом для юридических лиц от восьми тысяч до 4 млн рублей. Также ресурс может быть заблокирован, если треш-стримы не будут удалены.

Пушков ранее заявил, что стримы в интернете, демонстрирующие насилие и неподобающее поведение, должны попасть под запрет. По его словам, такие меры необходимо принимать по отношению к любому подобному контенту, унижающему человеческое достоинство.