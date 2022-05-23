Пушков раскрыл стратегию Зеленского и его кураторов с Запада Пушков: стратегия Запада запрещает Зеленскому переговоры с Москвой

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на переговоры с Россией, поскольку это противоречит стратегии его западных кураторов. В Москве же не отказывались от контактов с Киевом, отметил сенатор в Telegram.

Переговоры с Москвой не входят в стратегию Зеленского, как и его западных кураторов, — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что со стороны Киева переговоры с Москвой «всегда были фикцией». Сенатор считает, что до тех пор, пока качественно не изменится обстановка, не надо рассчитывать, что переговоры могут привести к результату.

Ранее стало известно, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 мая заявил: Киев исключает возможность договорённостей о прекращении огня и не готов «ни на какие сделки с Москвой», предусматривающие сдачу украинской территории.