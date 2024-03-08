Пушков раскрыл главный приоритет США в украинском конфликте Пушков: недопущение ядерной войны с Россией является главным приоритетом США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Главным приоритетом для Соединенных Штатов в украинском конфликте является недопущение ядерной войны с Россией, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, в данном случае интересы Киева не имеют значения для Вашингтона.

Украина не является абсолютным приоритетом для безопасности США. Напротив, абсолютным приоритетом является предотвращение ядерной войны с Россией, что, судя по всему, понимают даже в администрации [президента США Джо] Байдена. Это изначально ограничивает потолок американской вовлеченности в украинский конфликт, — сказал Пушков.

При этом, продолжил сенатор, Украина все же важна США. По словам Пушкова, Киев способствует поддержанию гегемонии Вашингтона в «мировых делах».

Ранее Алексей Пушков выразил мнение, что Запад своими действиями приближается к «ядерной преисподней». Он заявил, что, преследуя «химерическую» цель в виде победы Украины, западное руководство приближает глобальную катастрофу.

По словам сенатора, западное руководство не понимает последствий своих действий. Ситуацию, как считает Пушков, усугубляют местные «ястребы» и журналисты, призывающие дать Киеву ракеты большой дальности и направить на Украину западные войска.