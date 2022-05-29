Пушков предупредил Зеленского о потерях более серьёзных, чем Донбасс Пушков: отказ Зеленского от переговоров приведёт к большей потере, чем Крым и Донбасс

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от переговоров с РФ, рискует потерять гораздо больше, чем Крым и Донбасс. Такое мнение в своём Telegram-канале выразил член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что негативная реакция политика на слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров демонстрирует непонимание украинского лидера перспектив Киева, если он в ближайшее время не добьётся урегулирования с Москвой.

Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР, — написал Пушков.

Он также выразил сомнения в возможности продолжения переговоров со стороны Украины, которая внесла Киссинджера в список сайта «Миротворец».

Так что теперь и Киссинджер объявлен Украиной агентом влияния Москвы. И возникает вопрос: о чём вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой? — задался вопросом сенатор.

Несколько дней назад Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми.

Такая позиция вызвала недовольство на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы. В результате ветеран американской дипломатии был внесён в базу сайта «Миротворец». В описании он указывается как принимавший участие «в информационной спецоперации России» и шантаже.