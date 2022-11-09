Пушков предупредил Евросоюз о новых «невозможностях» из-за газа Пушков: после отказа от лимита цен на газ Евросоюз ожидают новые «невозможности»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о том, что Евросоюз столкнулся с новыми «невозможностями», связанными, в частности, с установкой потолка цен на газ. Свое заявление сенатор разместил в личном Telegram-канале. Сообщение последовало вслед за решением ЕС не рассматривать данную меру в качестве подходящего средства борьбы с энергетическим кризисом.

Агентство Reuters сообщило, что представитель Еврокомиссии заявил депутатам ЕС о невозможности создания лимита цен на газ, который не сказался бы на долгосрочных контрактах и безопасности поставок.

Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине — не последние «невозможности», — написал Пушков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на этот энергоресурс. По его словам, установление лимита цен на черное золото является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики. Вице-премьер подчеркнул, что цена на нефть должна устанавливаться рынком.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь также заявила, что Москва откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Россия сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству.