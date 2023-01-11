Пушков предупредил, что Запад загоняет себя в ловушку на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Запад, оказывая военную поддержку Украине, сам загоняет себя в ловушку. Такое мнение высказал в личном Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что западные страны держат курс на дальнейшее усиление поддержки Киева, при этом степень политической самоидентификации правящих кругов с Украиной такова, что ее поражение будет восприниматься как собственное.

Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления. И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведет к дальнейшей эскалации конфликта, — написал Пушков.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, тогда как объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.

Также Пушков заявил, что просьба Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны свидетельствует о нарушении мирового баланса. По его мнению, мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Варшава находится в первых рядах зачинщиков этого процесса.