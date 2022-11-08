Пушков предрек уменьшение помощи Украине со стороны США Пушков предрек уменьшение помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах в США

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Президенту США Джо Байдену в случае победы республиканцев на выборах в конгресс будет сложнее согласовывать программы финансовой помощи Украине. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он также не исключил ослабления популярности демократов в этой связи перед выборами президента в 2024 году. Об этом российский сенатор написал в личном Telegram-канале.

Победа республиканцев на выборах в Конгресс США не приведет к революции в американской внешней политике и к прекращению поддержки Украины со стороны Вашингтона. Однако администрации Байдена будет сложнее проводить через конгресс программы финансовой помощи Киеву, а позиции американских критиков неограниченной помощи Украине заметно усилятся, — предположил Пушков.

Он также допустил усиление атак республиканцев на «расточительную украинскую политику» администрации Байдена, которая способна привести к ослаблению популярности демократов у американского населения в преддверии президентских выборов 2024 года. В результате для Киева может появиться новый неблагоприятный фактор в уже сложившейся системе международных координат, не исключил Пушков.

В США 8 ноября проходят выборы в конгресс. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит демократам. Ряд прогнозов обещает успех республиканцам, которые в последние два года были там в меньшинстве.

Ранее обозреватель The Washington Times Дон Федер заявил, что промежуточные выборы в Конгресс США покажут, в каком направлении движется страна — к выздоровлению при республиканцах или к погибели при демократах. По его мнению, гражданам следует выбрать между стороной, которая «руководствуется конституцией, рыночной экономикой и иудео-христианской этикой», и той, которая живет идеями «социализма, культурного марксизма и неоязычества».