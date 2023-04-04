Пушков предложил сажать за треш-стримы с подростками Пушков: за треш-стримы с несовершеннолетними следует наказывать 2 годами лишения свободы

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Алексей Пушков

За проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних следует ввести наказание до двух лет лишения свободы или штраф до двух млн рублей. С такой инициативой выступил в интервью ТАСС глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, такие нормы необходимо закрепить в УК РФ.

Речь идет о распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью. Я считаю, что это справедливое наказание — штраф до 1 млн рублей, а за привлечение к участию в треш-стримах несовершеннолетних — штраф до 2 млн рублей или лишение свободы сроком до 2 лет, — сообщил Пушков.

Данное предложение будет обсуждаться во вторник, 4 апреля, на совещании в Госдуме.

Ранее Пушков призвал не приглашать треш-стримеров на телевизионные ток-шоу. Он сообщил, что направил соответствующее обращение руководителям телекомпаний с просьбой не допускать появления таких лиц в эфире.

В свою очередь глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы и ввести уголовное наказание для треш-стримеров за распространение контента, демонстрирующего особую жестокость или издевательства. Поправки в КоАП РФ предусматривают увеличение штрафов до 200 тысяч рублей для физлиц и до миллиона рублей — для юрлиц, а также конфискацию техники для съемок. Отягчающим обстоятельством при этом может стать ведение онлайн-трансляции.