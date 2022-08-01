Пушков предложил Киеву возместить Москве часть оплаченного долга СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем Telegram-канале на требование Украины к России вернуть часть находящегося за рубежном имущества, которое ранее принадлежало СССР. В ответ он предложил Киеву возместить Москве часть долга СССР, который она погасила в одиночку.

Странное и нелогичное требование Киева. Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от 104 млрд долларов, которые мы оплатили как долг СССР, — написал Пушков.

Сенатор добавил, что Украина привыкла требовать, будто ей все должны.

О том, что Киев требует от России «хотя бы треть» находящегося за рубежом имущества СССР, ранее заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он признал, что Москва взяла на себя долги СССР в обмен на зарубежное имущество Союза, но напомнил, что Киев не ратифицировал соответствующие документы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил требование Украины как банкротство киевского режима. По его мнению, нынешним украинским властям следует уйти и не мучить свой народ.