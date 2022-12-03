Пушков посмеялся над конфликтом в правительстве ФРГ Пушков посмеялся над конфликтом между главой Минобороны и министром финансов Германии

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на конфликт в Германии между главой Минобороны Кристиной Ламбрехт и министром финансов Кристианом Линднером. В стране возникли проблемы из-за того, что один министр отказывает другому в деньгах, а ведь еще недавно ФРГ считалась лидером в Европе, отметил он в Telegram.

Газета Politico ранее сообщила, что Ламбрехт в письме просила Линдера срочно выделить деньги на закупку новых боеприпасов, но получила отказ в «циничном тоне».

У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже, — подчеркнул сенатор.

Ранее Минфин ФРГ отказал Минобороны страны в финансировании, указав, что Ламбрехт не упоминала о необходимости в боеприпасах на дебатах на тему бюджета в Бундестаге. Финансовое ведомство обвинило бундесвер в том, что оформление заказов в этой сфере бюрократизировано, а планирование выглядит непрозрачным.