Пушков порассуждал о ходе истории при данных России гарантиях безопасности Пушков: если бы НАТО дала России гарантии безопасности, ход истории оказался бы иным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что ход истории сейчас был бы иным, если бы НАТО в свое время предоставила России гарантии безопасности. Именно собственная безопасность является приоритетом для Москвы, отметил он в Telegram.

Политик подчеркнул, что генсек НАТО старается перевести украинский конфликт в плоскость схватки «свободы и авторитаризма». По мнению Пушкова, это ложная формула, которая выдает политика времен холодной войны.

Россию тревожат не свобода и демократия, тем более, что на Украине нет и не было ни того, ни другого, а собственная безопасность. Если бы НАТО дала России гарантии безопасности, ход истории был бы иным, — уверен российский сенатор.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев назвал условия для начала обсуждения гарантий безопасности. Дипломат указал на то, что Запад должен остановить поставки оружия на Украину и отказаться от поддержки режима президента Владимира Зеленского. Также должны быть признаны определенные Россией реалии на земле, добавил он.